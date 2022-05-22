Tarsus'ta barajda balık avlarken, ayağı ağlara takılıp düştüğü suda boğuldu - Haberler

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Tarsus'ta barajda balık avlarken, ayağı ağlara takılıp düştüğü suda boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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Tarsus'ta barajda balık avlarken, ayağı ağlara takılıp düştüğü suda boğuldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı'nda ağla balık avlayan Ahmet Erdoğan (60), ağlara takılıp dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı'nda ağla balık avlayan Ahmet Erdoğan (60), ağlara takılıp dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Berdan Baraj Gölü'nün Akçakocalı mevkisinde meydana geldi. Kıyıdan baraj gölüne ağ atarak balık avlamak isteyen Ahmet Erdoğan, ayağı ağa takılınca dengesini kaybedip suya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Ahmet Erdoğan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Erdoğan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Berdan Barajı, Tarsus, Baraj, Güncel, Haberler

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