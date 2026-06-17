Mersin'de yasak olmasına rağmen baraj gölünde yüzenlere karşı denetim yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, yasağa ve uyarılara rağmen baraj gölünde yüzenlere karşı denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yaz aylarında sık yaşanan boğulma olaylarının önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Berdan Barajı'nın çevresinde denetim yapan ekipler, uyarı levhalarına rağmen bölgede yüzen çocukları sudan çıkardı.

Ekipler, çocuklara ve ailelerine uyarıda bulundu.

Barajın çevresindeki işletmeleri de ziyaret eden polis, iş yeri sahiplerinden bölgede yüzmek isteyenlerin uyarılmasını istedi.

"Yüzmeye gelen çocukları sürekli uyarıyoruz"

İşletmecilerden Nuray Yalçın, gazetecilere, genellikle 12-17 yaş aralığındaki çocukların suya girdiğini söyledi.

Baraj gölünde yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu belirten Yalçın, "Yüzmeye gelen çocukları sürekli uyarıyoruz. Uyarılarımız dikkate alınmadığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp emniyet güçlerine haber veriyoruz. Ekipler de yüzmeye gelen çocukları ailelerine teslim ediyor." dedi.