Tarsus ilçesinde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitkerim Mahallesi'nde iki katlı ikametin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.