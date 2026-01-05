Haberler

Tarsus ilçesinde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Tarsus ilçesinde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitkerim Mahallesi'nde iki katlı ikametin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
