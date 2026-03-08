Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'tan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Boltaç, mesajında, kadın emeği ve mücadelesinin toplumun en güçlü değerlerinden olduğunu belirtti.

Üretim, emek ve dayanışmayla var olan kadınların kendileri için yol gösterici olduğunu kaydeden Boltaç, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların güçlendiği bir kent, geleceğini daha sağlam kurar. Tarsus'ta kadın emeğinin karşılık bulduğu, fırsat eşitliğinin güçlendiği ve dayanışmanın büyüdüğü bir anlayışı birlikte inşa ediyoruz. Bu anlamlı günde emek veren, üreten ve mücadele eden tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, günlerini kutluyorum."