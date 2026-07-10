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Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Özkaynak, "huzur düşmanları" ile mücadelenin süreceğini bildirdi

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Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, uyuşturucu ve suç örgütleri başta olmak üzere huzur düşmanlarıyla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, "huzur düşmanları" ile mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Özkaynak, AA muhabirine, toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasının en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Özellikle uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Özkaynak, şunları kaydetti:

"Eşlerimizin ve çocuklarımızın sokağa rahat çıkabilmesini temin noktasında gece gündüz mesai gözetmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuruna kastedenlerle, huzur düşmanlarıyla mücadelemiz sürecek. Nitelikli dosyalarımız olacak. Suç örgütleriyle ve milletimize huzur düşmanlığı yapanlarla mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
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