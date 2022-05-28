TARSİM heyeti Şanlıurfa'da - Haberler

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ni yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına yurt genelinde devam ediyor.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ni yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bu yıl 11'incisi kutlanan Sigorta Haftası vesilesiyle Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği'nin organizasyonunda Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa ziyareti çerçevesinde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi, uygulamaları ve işleyişi ile bu alanda merak edilen başlıklar hakkında bilgiler verdi.

Programın devamında ise acente ziyaretleri gerçekleştirilerek, tarım sigortalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.