Haberler

Tarlasını sürerken gördüğü yılanı zarar görmesin diye elleriyle yakalayıp güvenli bölgeye bıraktı

Tarlasını sürerken gördüğü yılanı zarar görmesin diye elleriyle yakalayıp güvenli bölgeye bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA’nın İnegöl ilçesinde traktörle tarlasını süren Mensur Öçal, fark ettiği 1,5 metre uzunluğundaki yılanı zarar görmesin diye alıp, elleriyle yakalayıp, güvenli bölgeye bıraktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde traktörle tarlasını süren Mensur Öçal, fark ettiği 1,5 metre uzunluğundaki yılanı zarar görmesin diye alıp, elleriyle yakalayıp, güvenli bölgeye bıraktı.

Kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki tarlasını traktörle süren çiftçi Mensur Öçal, yılan görünce traktörünü durdurdu. Çiftçi, zarar görmemesi için elleriyle yakaladığı 1,5 metre uzunluğundaki yılanı güvenli bölgeye bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

Böylesini görmediniz: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler

Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor