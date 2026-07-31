Tarlasını sürerken gördüğü yılanı zarar görmesin diye elleriyle yakalayıp güvenli bölgeye bıraktı
BURSA’nın İnegöl ilçesinde traktörle tarlasını süren Mensur Öçal, fark ettiği 1,5 metre uzunluğundaki yılanı zarar görmesin diye alıp, elleriyle yakalayıp, güvenli bölgeye bıraktı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde traktörle tarlasını süren Mensur Öçal, fark ettiği 1,5 metre uzunluğundaki yılanı zarar görmesin diye alıp, elleriyle yakalayıp, güvenli bölgeye bıraktı.
Kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki tarlasını traktörle süren çiftçi Mensur Öçal, yılan görünce traktörünü durdurdu. Çiftçi, zarar görmemesi için elleriyle yakaladığı 1,5 metre uzunluğundaki yılanı güvenli bölgeye bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı