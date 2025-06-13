Tarlada Tartışma Kanlı Bitti: Yeğeni Tarafından Bıçaklanan Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yeğeniyle tarlada tartışan 63 yaşındaki Şenol Göktaş, yeğeni O.K. tarafından bıçaklandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tarlada tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Sınırteke Mahallesi'ndeki tarlada, Şenol Göktaş (63) ve yeğeni O.K. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, Göktaş'ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli O.K, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı

Piyasalarda deprem! Altın ve petrol fiyatları fırladı
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

İsim listesi yayımlandı, şubeye gitmeyenin parası devredilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.