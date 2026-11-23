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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda bir anne bozayı ile yavrusunun vurularak öldürülmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Teftiş Kurulunun görevlendirildiğini bildiren Bakanlık, ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu. Bakanlık, kaçan yavru iki bozayının bulunarak koruma altına alınması için çalışma yürütüldüğü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda anne bozayı ile yavrusunun vurularak öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve Teftiş Kurulunun inceleme yapmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasında "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir" ifadeleri yer aldı.

YAVRU AYILARIN KORUMA ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, olayın ardından kaçan diğer iki yavru bozayının bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirilerek, "Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA