Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, Diyarbakır'da yaş koza üreticilerine müjde Açıklaması - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " Diyarbakır'ın Kulp ilçemiz Türkiye'deki ipek böcekçiliği konusunda gerçekten aslan payını alıyor. Çok büyük bir faaliyeti var. İnşallah 80 lira olan yaş kozayla ilgili desteklerimizi yüzde 100 arttırarak 160 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde koza tohumuyla ilgili olarak da 120 lira iken 240 lira kilogram başına desteği de sunuyoruz." dedi.

Bakan Kirişci, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gelecekte Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı"nda, tarıma dair faaliyetlerin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Tarımın aslında mevzuat açısından bir eksiğinin kalmadığını dile getiren Kirişci, 12 temel kanunun 20 yıllık AK Parti hükümeti döneminde gündeme geldiğini, şu anda bu kanunların icra edildiğini anlattı.

Tarım ülkesi olan Türkiye'nin daha önce bir tarım kanununun olmadığına dikkati çeken Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lisanlı depoculuğun hayat bulması için büyük bir çaba sarf ettik. Vatandaşa da anlatmakta güçlük çekmedik, fakat bilinmeyen bir konuyu anlatmak ne kadar mahir ve ne kadar yetenekli olursanız olun somutlaştırmak ancak o hayata geçtikten sonra oluyor. Bugün tarım sigortası var. 'Onun içeriğine şu poliçe de dahil edilsin, bu risk de burada yer alsın.' diye her geçen gün talep artıyor. Biz bundan mutlu oluyoruz. Çünkü medeni üreticiler dünyanın dört bir yanında hep bu tarım sigortasını arzu etmişler. Ama bunu uygulayabilen ve bunda başarılı olabilen nadir ülkeler olmuş. O ülkelerin diyebilirim ki en tepesinde şu anda gelmiş durumdayız. Bu ülke tohum ithal eden ve ithal tohumlarla üretimini yapan bir ülkeydi. Islahçı hakları kanunu getirdik. Bu çerçevede kendimize olan yeterliliğimiz yüzde 31'lerden yüzde 94'lere çıktı. Önemli bir kanun da toprak koruma ve arazi kullanım kanunu. Bu kanun çıkana kadar 32 yılda 2 milyon hektar alan maalesef kaybedildi. Bu kanun bizim bütün çabalarımıza rağmen elbette sıfırlamadı fakat bu işi en azından yavaşlattı."

Konuşmasında yaş koza üreticilerine müjde veren Bakan Kirişci, " Diyarbakır'ın Kulp ilçemiz Türkiye'deki ipek böcekçiliği konusunda gerçekten aslan payını alıyor. Çok büyük bir faaliyeti var. Orada kurulmuş olan tesiste emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 80 lira olan yaş kozayla ilgili desteklerimizi yüzde 100 artırarak 160 liraya çıkarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aynı şekilde koza tohumuyla ilgili olarak da 120 lira iken 240 lira kilogram başına desteği de sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyada vazgeçilmeyecek tek sektör tarım"

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da dünyada vazgeçilmeyecek tek sektörün tarım olduğunu anlatarak, tarım sektörünün insanlığın başlangıcından itibaren başlayan ve kıyamete kadar devam edecek tek sektör olduğunu söyledi.

Tarımın planlanması ve programlanmasının çok önemli olduğuna işaret eden Su, şöyle konuştu:

"Bir taraftan dünya nüfusu hızla artıyor. 50 yıl önceye göre dünya nüfusu iki katına çıktı. Tarım ve gıda sektörünün gittikçe çok daha önemli hale geliyor. Bu sektörle ilgili çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. İşte bu çalıştaylar bunun için bize önemli birer ışık olacaktır. Diyarbakır'ın tarımsal alanda çok önemli bir potansiyeli var. Buğday, mercimek, pamuk üretiminde, manda sayısında, koyun varlığında il olarak birinci, üçüncü, dördüncülüğümüz var. İpek böcekçiliği de çok önemli bir sektör. İnşallah bu barajlardan sulamayı arttırdığımız zaman bu sektörlere birincilik, ikincilik, üçüncülükleri ekleme imkanımız olacak."

"Diyarbakır dünya çapında öne çıkan, bir tarım ve gıda sanayi merkezi olacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da devam eden büyük sulama projeleri bittiğinde Diyarbakır'ın dünya çapında öne çıkan, bir tarım ve gıda sanayi merkezi olacağına inandığını söyledi.

Silvan Barajı faaliyete geçtiğinde 2 milyon dönümlük bir alanın daha sulu tarıma açılabileceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, böylece pamuk, mısır, soya gibi önemli tarımsal sanayi ürünlerinin buradan çıkabileceğini aktardı.

Tarımsal hasılada Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada, dünyada 10. sırada olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Buradan elde ettiğimiz 25 milyar dolar ihracat sayesinde, net döviz geliri kazanmakta ve dış ticaret fazlası vermekteyiz. Dünyada orta sınıf devamlı büyüyor. Orta sınıf, daha çok tüketiyor, daha çok harcıyor. Her yıl orta sınıfa neredeyse 2 Türkiye ekleniyor. Yanı başımızda, çevre coğrafyamızda 2 milyar kişi yaşıyor. 500 milyar dolar gıda, tarım ve hayvancılık ürünü ithal ediyor çevremiz. Demek ki elimizin altında müthiş bir imkan var. Tüm bu coğrafyayı biz doyurabiliriz. Böylece hem para, hem de stratejik güç kazanırız. Dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider ülkesi de odur. İşte bu nedenlerle tarımı asla ama asla ihmal edemeyiz."

Çalıştaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, akademisyenler, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.