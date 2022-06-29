Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

AA - Mustafa Çalkaya - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun köylerindeki sera ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun köylerindeki sera ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.

???????Kirişci, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kıran Köyü, merkezdeki Ömerli Köyü ve Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Köyü ile Devrekani ilçesinde vatandaşları ve üreticileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Selden zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının en hızlı şekilde yapılacağını söyledi.

Kirişci, zararların karşılanması için gerekli değerlendirmede bulunacaklarını belirterek, üreticilerin bu tür olumsuzluklardan daha az etkilenmesi için sigorta yaptırmalarının önem taşıdığını kaydetti.

AA / Mustafa Çalkaya - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Kastamonu Güncel Haberler

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