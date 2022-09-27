Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kanadalı mevkidaşı Bibeau ile görüştü

Güncel Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kanadalı mevkidaşı Bibeau ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Endonezya'da Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Bakanı Marie Claude Bibeau ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Endonezya'da Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Bakanı Marie Claude Bibeau ile bir araya geldi.

G20 Tarım Bakanları Toplantısı, "Birlikte daha iyi, daha güçlü" temasıyla Endonezya'nın Bali kentinde başladı. Toplantıya Türkiye'den Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. G20 marjında ikili temaslarda bulunan Bakan Kirişci, Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Bakanı Marie Claude Bibeau ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Tarım alanında karşılıklı iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede, tarım sektöründe dijitalleşme ve inovasyon konuları ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bekir Pakdemirli Kanada Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title