Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ormana girişlerle ilgili yetkinin mülki idarelerde olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde mesela İzmir Valiliğimiz bu konuya ilişkin yasaklama kararı aldı. Tabii bu konuda biz de özellikle bu hassasiyeti vatandaşlarımızdan göstermesini isterken, burada da bir ölçülülük ilkesi, yani toplumu önce eğiteceğiz. Ama çok riskli dönemlerde de yasaklanması konusu bizim de destek verdiğimiz, olmasını arzu ettiğimiz bir uygulama." dedi.

Kirişci, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü'nde düzenlenen 2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkenin son dönemde teknoloji alanında çok ciddi bir mesafe katettiğini, kullanılan teknoloji ve yazılarım tamamının yerli ve milli olduğunu, kendisinin de bir teknoloji meraklısı olduğunu ifade eden Kirişci, dünyaya da örnek olabilecek bir teknolojik altyapı ve insan kaynağına sahip olunduğunu aktardı.

Kirişci, bir gazetecinin "Geçen sene bu teknolojinin bir kısmı vardı. Burada sorun uçaklar, helikopterlerdi. Şimdi sayıları artmış ama ABD'de 170 uçakla bunu söndüremediler. O zaman da ormanlara girişin yasaklanmasını konusunu konuşmuştuk. Yangın riskinin arttığı dönemlerde ormanlara giriş yasaklanacak mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik bizim temel ilkemiz. Elbette bir ülkenin milli güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bir paylaşımımız olmaz ama onun dışındaki konularda, yani bildiğimiz teknik anlamda, vatandaşımızın bilmesi gereken konularda paylaştığımız her türlü bilginin arkasındayız. Bu konudaki açıklığımız, şeffaflığımız her vesileyle sürecektir. Amerika'nın izlediği yöntem yangını söndürmekten çok, 'bırakın yanabildiği kadar yansın' üzerine uygulanan bir yöntem. Bu konularla ilgili Amerika, üçüncü yöntemi yoğunluklu olarak uygulayan bir ülke. Ama bizim burada ifademiz şu; evet uçak, helikopter sayımız geçen yıla göre artırılıyor doğru ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bizim bu yıl eklediğimiz teknoloji ki 2022'de başlayacak olan teknoloji, geçen yıl yoktu. Bir kısım teknolojilerimizi bu yıl devreye koyuyoruz. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Ormana girişlerle ilgili, bu bizim ilgili kanunumuzda zaten mülki idareye verilmiş olan bir yetki. Geçtiğimiz günlerde mesela İzmir Valiliğimiz bu konuya ilişkin yasaklama kararı aldı. Tabii bu konuda biz de özellikle bu hassasiyeti vatandaşlarımızdan göstermesini isterken, burada da bir ölçülülük ilkesi, yani toplumu önce eğiteceğiz. Yani bu tür mesire, piknik alanlarını nasıl kullanmaları gerektiği konusunda eğiteceğiz. Ama çok riskli dönemlerde de yasaklanması konusu bizim de destek verdiğimiz, olmasını arzu ettiğimiz bir uygulama."

"180 bin hektarlık alanın yüzde 70'i kendini yenileyebilir durumda"

Vahit Kirişci, yangınlarda en çok hangi ağacın yandığı ve çam balına ilişkin soru üzerine, yangına hassas olan bölgelerde hakim olan "kızılçam" olarak adlandırılan orman varlıkları bulunduğunu söyledi.

Kirişci, "Biz şunu öncelikle belirtmiş olalım. Tabii 180 bin hektar alanın yüzde 70'inin kendi mevcut ekolojisiyle, kendi yapısı içerisinde yeniden ağaçlandırılması sağlanmış olurken, yüzde 30'luk kısmına da dikim yoluyla... Yani bunlar tamamen yaşlarıyla alakalı. 180 bin hektarlık alanın yüzde 70'i kendini yenileyebilir durumda. Yüzde 30'luk kısmına ise dikim çalışmaları yapıldı. Geri kalan kısmı için ise bu yılın sonuna kadar bu çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çam balı üretiminin yüzde 85'inin Türkiye'de olduğunu belirten Kirişci, "Bu gerçekten hepimizin iftihar edeceği bir durum. Fakat bu 'Çam balını etkiler mi?' sorunuza cevap olarak, son yangılarda bizim çam balı ürettiğimiz alanların sadece yüzde 5'i yanmış oldu. Yani o yüzde 85'lik Türkiye üstünlüğü büyük bir zarar görmedi." dedi.

"Geçtiğimiz orman yangınlarında terör bağlantısı tespit edildi mi? Bundan sonraki çalışmalarınızda terör bağlantılı orman yangınlarıyla ilgili bir çalışma içerisinde olacak mısınız?" sorusuna da Kirişci, mayıs ayında yağışların devam etmesinin kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, "Burada altını çizmemiz gereken hadise şu; orman yangınları her zaman oluyor. 747 adet yangın Türkiye'nin 54 bölgesinde aynı anda oldu. Bunların 16'sı hariç, diğerlerinin tamamı aynı gün söndürüldü." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getireceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangınların terörle bağlantılı olma konusuna ilişkin kendilerine akseden bir durum olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat şunu biliyoruz; o dönemde terörle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp yargıya teslim edilenler var. Şunu derseniz, diyelim Milli Savunmamızın, İçişleri Bakanlığımızın uçuşları esnasında şüphelendikleri birtakım olaylarla ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor mu, bu konunun Milli Savunma hariç, İçişleri Bakanlığıyla bir eş güdüm içerisinde yürüdüğünü söyleyebilirim. Sahada ilgili güvenlik birimlerimiz bu konularda çok hassaslar, teyakkuz halindeler. Fakat buradaki kritik unsur; oradaki vatandaşlarımızın bizatihi kendisidir. Neticede biz 23,4 milyon hektara ulaşacağız diyoruz, ulaşmamız da 2023 için çok yakın, böylesine geniş bir coğrafyada ve bu mevcut teknolojiyle de bazı şeyleri yakalamak mümkün olsa da insan unsuru, sahadaki vatandaşlarımızın duyarlılığı bence her şeyin üzerinde. Biz vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getireceğiz. 'Ben burada hiç tanımadığım birini gördüm, şüphelendim, bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum' dedirtebilmemiz lazım. Bu bilgiler de geliyor ama bu bilinci geliştirmemiz lazım."

Toplantıda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bir sunum gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Kirişci, Yangın Yönetim Aracı'nda incelemelerde bulundu, araçtaki sistemlere ilişkin bilgi aldı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı da katıldı.