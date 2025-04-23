Tarım ve Orman Bakanı: İstanbul'daki Barajların Güvenliği Teyit Edildi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da meydana gelen depremin hemen ardından, merkez üssüne yaklaşık 40 km uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'na Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ekiplerimizce ivedilikle ulaşılmış, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmemiştir. İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.