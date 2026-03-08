Haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığı ve huzurevini ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ve huzurevini ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Yumaklı, ilk olarak AK Parti Kastamonu İl Başkanlığına geçti.

Burada partililerle selamlaşan Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgiloğlu ile sohbet etti.

Yumaklı, daha sonra Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yumaklı, çiçek verdiği kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yumaklı'ya ziyaretinde Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş eşlik etti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü
İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap

Eski dostlar düşman oldu
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

Nusret, her gün füzelerin yağdığı şehre gitti: Eve döndüm
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk

İran ordusundan göndermeli mesaj: Füze menzilimizi düşük tuttuk
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok