Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Programı kapsamında kente gelen Yumaklı, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, Vali Mükerrem Ünlüer'den brifing aldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde açılan "Kahramanmaraş'ın Değerleri" sergisini gezen Yumaklı, kent genelindeki halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitüsünde hazırlanan yöreye ait el sanatları ürünlerini inceledi.

Yumaklı, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i ziyaret etti.

Bakan Yumaklı'ya ziyaretlerinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül eşlik etti.