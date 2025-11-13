Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Mersin Valisi Atilla Toros'u Ziyaret Etti
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Mersin Valisi Atilla Toros ile makamında bir araya geldi. Polat, Bakanlığa bağlı birimlerin çalışmaları hakkında bilgi alarak, koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti.
Valiliğin açıklamasına göre Polat, ziyarette bulunduğu Toros ile makamında görüştü.
Polat, ziyarette, Bakanlığa bağlı birimler bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Toros'tan bilgi aldı.
Abdulkadir Polat'a ziyaretinde Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş eşlik etti.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel