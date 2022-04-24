- Tarım işçilerine iftarda Adana kebabı

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, tarım işçilerine kebap yapıp ikram etti

ADANA - Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, çadırda kalan tarım işçilerine Adana Kebap yapıp iftarda ikram etti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Ogün Sever Okur, Adanalı kebapçı Yaşar Aydın'ı merkez Yüreğir ilçesinde çadırda kalan tarım işçilerinin yanına götürdü. Burada çadırda kalan tarım işçileriyle buluşan Aydın, çocuklara hediye kitap ve oyuncaklar dağıtırken iftar içinde ekibiyle birlikte mangalları kurarak Adana Kebap yaptı.

Bu sırada bazı çocukları da mangal başına getiren Aydın, kebabı çocuklarla birlikte yaptı. İftarda Adana Kebap yiyen vatandaşlar da Yaşar Aydın'a teşekkür etti.

Yaşar Aydın, "Biz her Ramazan bu organizasyonumuzu yapıyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyoruz. Allah hepsine yardım etsin. Ogün Sever Okur ile bugün iş birliği yaptık ondan da Allah razı olsun. Allah her zaman bize böyle yardımlar yapabilmeyi nasip etsin" diye konuştu.