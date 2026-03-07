Bakan Yumaklı ve Bakan Tekin, Tarım Eğitimin Lise Düzeyinde Daha Güçlü Hale Getirilmesini Görüştü

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda tarım eğitiminin lise düzeyinde daha güçlü hale getirilmesi ve bu alandaki eğitim imkanlarının daha etkili biçimde yararlanılması hedefi değerlendirildi.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ile Bakanlığımızda bir araya gelerek tarımsal eğitime yönelik çok verimli bir toplantı yaptık. Tarım eğitimini lise düzeyinde daha güçlü hale getirmeyi ve bu alandaki eğitim imkanlarımızdan daha etkili biçimde yararlanılmasını hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri ve iş birliği için kıymetli Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Sayın Bakanım, ortaöğretim düzeyindeki tarım eğitimini güçlendirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz bu verimli görüşme ve ortaya koyduğumuz ortak hedefleri, öğrencilerimizin geleceği için kıymetli bulmaktayız. Çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim imkanlarını sistemimize kazandırmak ve stratejik bir alan olan tarımsal üretimin sürekliliğini eğitimin gücüyle desteklemek adına sağladığımız güçlü iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik misafirperverliğiniz ve destekleriniz için eğitim ailemiz adına teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA