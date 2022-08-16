Tarım arazisi yakınına mermer ocağına 'ÇED gerekli değildir' kararına Danıştay'dan ret

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 8 bin dönümü aşkın tarım arazisinin 110 metre yakınında açılması planlanan mermer ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline ilişkin hüküm, Danıştay tarafından onandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 8 bin dönümü aşkın tarım arazisinin 110 metre yakınında açılması planlanan mermer ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline ilişkin hüküm, Danıştay tarafından onandı.

Antalya'nın, önemli meyve üretim bahçelerine sahip yayla konumundaki Korkuteli ilçesinin kırsal Yazır ve Güzle mahalleleri sınırlarında, bir firmanın 22,16 hektarlık alanda 'II-B Grubu Maden (Mermer) Aranması ve Açık İşletme Tesisi' başvurusu üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 10 Ekim 2018'de 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Bunun üzerine mahalleli 6 kişi, avukat Tuncay Koç aracılığıyla, kararın iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Antalya Valiliği aleyhine dava açtı.

Davacı köylülerin avukatı Tuncay Koç, 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline ilişkin mahkeme hükmüne yapılan itirazın Danıştay tarafından reddedilmesiyle kararın kesinleştiğini kaydetti. 'ÇED gerekli değildir' kararı doğrultusunda bölgede maden ocağı açılamayacağını söyleyen Koç, "Eğer firma sahada maden ocağı açmak istiyorsa ÇED olumlu kararı olmalı. Buraya herhangi bir şekilde ÇED olumlu kararı da verilmemesi gerekiyor" dedi.