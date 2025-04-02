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Tarım Araçları Sürücüleri İçin Reflektör Eğitimine Katıldılar

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Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tarım aracı sürücülerine reflektörlerin önemini anlatarak, trafik kazalarını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı. Eğitimde, sürücülere gerekli uyarı lambası ve kuyruk ışıkları gibi donanımlara sahip olmaları hatırlatıldı.

Kırklareli'nde tarım aracı sürücüleri "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, tarım araçlarına takılması gereken reflektörlerin önemi anlatıldı.

Tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan eğitimde sürücülere, traktörlerde flaşörlü, yanıp sönen sarı ışıklı ve dönerli uyarı lambası bulundurmaları, römorklarda iki reflektör bulundurmaları, traktörlerde ve donanımı olan römorklarda kuyruk ışıklarını çalışır vaziyette olması, traktör kazaları ve devrilmelerinde meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmaya yönelik rops demiri bulundurmaları uyarıları yapıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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