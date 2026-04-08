Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı

Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 60 kuruşluk zam geldi. Motorin fiyatları 86 TL'yi aşarak rekor seviyeye çıktı.

  • Motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzinin litre fiyatına 60 kuruş zam uygulandı.
  • Zam sonrası Ankara'da motorinin litre fiyatı 86,39 TL'ye, benzinin litre fiyatı 64,16 TL'ye yükseldi.
  • Eşel mobil sistemi nedeniyle benzine gelen 2 lira 29 kuruşluk artışın 60 kuruşluk kısmı pompaya yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşandı. Tarihin en yüksek zamlarından biri pompaya yansıdı. 

TABELALAR GECE YARISI DEĞİŞTİ

TÜPRAŞ, bugünden geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarındaki artışı akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirdi. Yapılan düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 60 kuruş zam uygulandı. Zam sonrası gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yeniden güncellendi.

Eşel mobil sistemi nedeniyle benzine gelen 2 lira 29 kuruşluk artışın sadece 60 kuruşluk kısmı pompaya yansıdı. Zammın yüzde 75'i ÖTV'den düşürüldü. Motorin zammı eşel mobil sınırını geçtiği için zam oranı olduğu gibi yansıdı. 

MOTORİN 86 TL’Yİ AŞTI

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara’da 78,59 TL’den 86,39 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise 63,56 TL’den 64,16 TL seviyesine çıktı. Fiyatların dağıtım şirketlerine ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebileceği ifade edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 NİSAN ÇARŞAMBA)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 85.29 TL

LPG: 34.99 TL

Ankara

Benzin: 64.22 TL

Motorin: 86.42 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 64.50 TL

Motorin: 86.70 TL

LPG: 34.79 TL

Çağla Taşcı
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Hep 50?’lik benzin alanları buraya bekliyoruz!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

