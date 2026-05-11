Tarihi Taşköprü'nün üzeri yine atıklarla kaplandı

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke ilçesindeki tarihi Taşköprü'nün atıklarla kaplandığını ve yıkılma riskinin arttığını belirtti. Yüzer bariyer sistemi kurulması çağrısında bulundu.

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke ilçesindeki tarihi Taşköprü'nün üzerinin yine Büyük Menderes Nehri'ne atılan katı atıklar, çöpler ve ağaç kütükleriyle kaplandığını söyledi. Sürücü, "Taşköprü'nün yıkılma riski her geçen gün artıyor" dedi.

Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 'İnatçı' filminin çekildiği Sarıkemer'deki Taşköprü'nün üzeri yine atıklarla kaplandı. Bu kapsamda EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, tarihi yapının bulunduğu bölgeye gidip, inceleme yaptı. Bahattin Sürücü incelemesinde, geçen sene temizlik çalışmasının da yapıldığı Taşköprü'nün basamaklarına nehir suyunun taşıdığı atıkların zarar verdiğini, biriken alüvyonların da kemerleri tıkadığını tespit etti.

'BİR AN ÖNCE YÜZER BARİYER SİSTEMİ KURULMALI'

Tarihi Taşköprü ile ilgili yaşanan sorunun yıllardır devam ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından nehirde su seviyesi yine yükseldi. Kemerleri tıkalı olan köprünün üzerinden aşan atıklar, maalesef denize taşındı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte de ağaç kütükleri, dallar ve benzeri büyük atıklar köprü üzerinde kaldı. Bu durum, nehrin her iki yakasında bulunan mahalle sakinlerinin köprüden geçişini engellemekte; aynı zamanda köprü taşlarının yerinden oynamasına yol açarak yıkılma riskini artırmakta. Ayrıca köprü kemerlerinin tıkalı olması ve ağır atıkların yapı üzerinde birikmesi, tarihi taş dokuda ciddi hasara neden olmuş. Mevcut durumun devam etmesi halinde, yeni atık birikimlerinin oluşturacağı basınç nedeniyle yapının çökme riski bulunuyor. Bu nedenle tarihi yapının arkasına bir an önce yüzer bariyer sistemi kurulması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
