Haberler

Muğla'da 15. Yüzyıla Ait Yaldızlı Tevrat Ele Geçirildi

Muğla'da 15. Yüzyıla Ait Yaldızlı Tevrat Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarma, 56 yaşındaki M.U.'nun üzerinde 15. yüzyıla ait yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirdi. M.U., Tevrat'ı satmak için müşteri aradığı bilgisiyle yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan M.U., ele geçirilen Tevrat Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, jandarma ekipleri tarafından 1 kişinin üzerinde yapılan aramada, 15'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.U.'nun (56) elindeki Tevrat'ı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde yolda durdurulan M.U.'nun üzerinde yapılan aramada 15'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen Tevrat'ın ise Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz

12 yıldır sabırla bu telefonu açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz