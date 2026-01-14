Haberler

324 yıllık Tarihi Ataköy Baruthane sahnesi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Ataköy Baruthane, Özen Yula'nın yazdığı 'Ay Tedirginliği' oyunuyla açıldı. Yapılan etkinliğe Bakırköy Belediye Başkanı ve birçok tiyatro sanatçısı katıldı. Oyun, İstanbul'un 1950'lerinin atmosferini yansıtıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras tarafından restore edilen Tarihi Ataköy Baruthane, Özen Yula'ya 2001 Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Yazarı" ödülünü kazandıran "Ay Tedirginliği" oyununun prömiyeriyle açıldı.

Bakırköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mekan, Bakırköy Belediye Tiyatrolarının (BBT) sahnesi olarak hizmete girdi.

Yazılışının 30. yılında Damla Karaelmas ve Emre Koç performansıyla sahnelenen eser, 1950'lerin İstanbul'unda gecenin ıssızlığında yolları kesişen bir kadın ve bir adamın hikayesini konu alıyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen açılışa BBT'nin kurucusu ve onursal başkanı Prof. Zeliha Berksoy, BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, oyunun yazarı Özen Yula ile birçok tiyatro sanatçısı katıldı.

Oyun, 14, 21 ve 28 Ocak'ta Tarihi Ataköy Baruthane Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti