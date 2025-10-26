Haberler

Tarihe Saygı Parkı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Tarihe Saygı Parkı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Savaşları'nın anısına inşa edilen Tarihe Saygı Parkı'nda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Park, bağımsızlık mücadelesini simgeleyen anıtlar ve canlandırma alanları ile ziyaretçilere tarihi bir deneyim sunuyor.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Tarihe Saygı Parkı'nda yenileme çalışması yürütülüyor.

OPET'in "Tarihe Saygı" projesi kapsamında Eceabat ilçesinde 2008 yılında iskele yanındaki 2 bin 520 metrekarelik alanda oluşturulan Tarihe Saygı Parkı, Özgürlük ve Barış, Gelibolu Yarımadası maketi ve Bombasırtı Muharebesi Canlandırma Alanı olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Birinci bölüm, bağımsızlık mücadelesine adanan, Çanakkale'nin simge eserlerinden biri olan ve ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından tasarlanan Tarihe Saygı Anıtı'nı barındırıyor. Bu bölümdeki yenileme çalışmaları kapsamında anıtın bakım ve onarımı, sanatçının kızı Pınar Öktem Doğan tarafından gerçekleştiriliyor.

İkinci bölümde, 1/1000 ölçekli Gelibolu Yarımadası maketi yer alıyor. Bu maket, ziyaretçilere bölgeyi bütüncül biçimde görme ve savaş alanlarının topoğrafik yapısını inceleme olanağı sağlıyor.

Üçüncü bölümde ise 2013 yılında eklenen Bombasırtı Muharebesi Canlandırma Alanı yer alıyor. Bu bölümde, Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarında da bahsettiği Bombasırtı Vakası, bire bir boyutlardaki 40 figürle canlandırılıyor.

Türk ve Anzak askerlerinin 22 metre uzunluğundaki temsili siperlerde karşı karşıya geldiği bu alan, ziyaretçilerine savaşın tüm zorluklarını, cesaretini ve insanlık yönünü hissettiren bir atmosfer sunuyor. Tadilat kapsamında bu bölümdeki heykel ve siper düzenlemeleri, eserin özgün sanatçısı Nurettin Bektaş tarafından yapılıyor.

Gece ziyaretçilerinin daha iyi bir deneyim yaşaması için aydınlatma sistemiyle kabartma maket tamamen yenilendi, maketin üzerinde yer alan yönlendirmeler ve bilgilendirme panoları revize edildi.

Gelibolu Yarımadası'nın en önemli duraklarından biri haline gelen parkın, yapılan tadilatlarla ziyaretçilerine daha konforlu, bilgilendirici ve estetik bir gezi deneyimi sunması hedefleniyor.

Heykeltıraş ve mimar Pınar Öktem Doğan, AA muhabirine, babası Prof. Dr. Tankut Öktem'in, Tarihe Saygı Anıtı'nı Çanakkale'de yaşanan destanı gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tasarladığını belirterek, "Bu anıt, yalnızca sanatsal bir eser değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ve millete olan bağlılığının da en güçlü ifadesiydi. Babamızın sanatıyla Türk milletinin yüreğiyle yoğrulmuş bu eseri yeniden tarihe emanet ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Fatih Ürek'ten korkutan açıklama! Sevenleri hastaneye akın etti

Fatih Ürek'ten korkutan haber! Sevenleri hastaneye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Arjantin sandık başında

Arjantin'de halk sandık başında
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.