Taraklı'da Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, traktör sürücüsü A.E. el frenini çekmeyi unuttuğu için traktörden indiği esnada düşerek yaralandı. Yüzüne traktörün arkasındaki pullukların çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörden indiği esnada aracın kayması sonucu düşen sürücü yaralandı.
Harkköy Mahallesi'nde A.E (63), kullandığı traktörün el frenini çekmeyi unutup araçtan inmeye çalıştı. Bu esnada aracın hareket etmesiyle düşen A.E'nin yüzüne traktörün arkasında bulunan demir pulluklar (toprağı sürmek için kullanılan alet) çarptı.
Yüzünden yaralanan A.E, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel