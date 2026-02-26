Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da ramazan yardımlarını sürdürüyor

DAR ES Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan ayı dolayısıyla Tanzanya'nın Dar Es Salaam kentinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı.

TDV görevlileri ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği üyelerinin işbirliğiyle, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere hazırlanan gıda kolileri ulaştırıldı.

Bağışçıların destekleriyle hazırlanan kolilerin içerisinde yağ, un, pirinç, fasulye ve şeker gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

TDV Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Uzmanı Furkan Mustafa Akçakıl, AA muhabirine, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna uygun olarak yapılan yardımların Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladığını söyledi.

Türk halkına, TDV aracılığıyla verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Akçakıl, TDV'nin mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım elini uzatmaya devam edeceğini dile getirdi.