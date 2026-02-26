Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da ramazan yardımlarını sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla Tanzanya'nın Dar Es Salaam kentinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı. Yardımlar, hayır severlerin destekleriyle hazırlandı.

DAR ES Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan ayı dolayısıyla Tanzanya'nın Dar Es Salaam kentinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı.

TDV görevlileri ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği üyelerinin işbirliğiyle, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere hazırlanan gıda kolileri ulaştırıldı.

Bağışçıların destekleriyle hazırlanan kolilerin içerisinde yağ, un, pirinç, fasulye ve şeker gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

TDV Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Uzmanı Furkan Mustafa Akçakıl, AA muhabirine, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna uygun olarak yapılan yardımların Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladığını söyledi.

Türk halkına, TDV aracılığıyla verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Akçakıl, TDV'nin mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım elini uzatmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin