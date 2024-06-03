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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller son yolculuğuna uğurlanıyor

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Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller, kalp krizi sonucu hayatını kaybettikten sonra Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Mehmet ALA / İSTANBUL, ESKİ Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller Barbaros Hayrettin Paşa Caminden son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geride bıraktığımız Cumartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti. Öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Özer Uçuran Çiller'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Barbaros Hayrettin Paşa Camine getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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