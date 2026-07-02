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Tamirhanede el freni çekilmeyen traktör yola çıktı; o anlar kamerada

Tamirhanede el freni çekilmeyen traktör yola çıktı; o anlar kamerada
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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde tamirhanede el freni çekilmeyen traktör hareket ederek, yola çıktı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde tamirhanede el freni çekilmeyen traktör hareket ederek, yola çıktı. Traktörün yolda bir süre sürücüsüz ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçedeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tamir için bir atölyeye el freni çekilmeden bırakılan traktör, hareket ederek yola çıktı. Yolda bir süre ilerleyen sürücüsüz traktör, olası kazaya davetiye çıkardı. Traktör, park halindeki araçlara çarpmak üzereyken durumu fark ederek direksiyona geçen bir kişi tarafından durduruldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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