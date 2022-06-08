Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personelin cenazesi toprağa verildi - Haberler

Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personelin cenazesi toprağa verildi İstanbul Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir ettiği sırada aracın altında kalarak yaşamını yitiren teknik personel Erdoğan Bulut'un cenazesi toprağa verildi. İstanbul Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir ettiği sırada aracın altında kalarak yaşamını yitiren teknik personel Erdoğan Bulut'un cenazesi toprağa verildi. Çubuklu Merkez Halil Ağa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bulut'un ailesi ve yakınları katıldı. Bulut'un cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından, Beykoz Kaynarca Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Beykoz-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü Çiğdem Mahallesi mevkisinde arızalanmış, İETT personeli Erdoğan Bulut (45) arızayı gidermek için çalıştığı sırada aracın altında sıkışmıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel Güncel Haberler

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