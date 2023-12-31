Talas Belediyesi Tıpkıbasım Hilye-i Şerif Odası Açtı
Talas Belediyesi, Yaman Dede Konağı'nda tıpkıbasım Hilye-i Şerif'lerden oluşan bir bölüm açtı. Konakta, Hilye-i Şerif'lerin tamamının bir arada görülebileceği belirtildi.
Talas Belediyesi tarafından Tıpkıbasım Hilye-i Şerif Odası açıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yaman Dede Konağı'nda tıpkıbasım Hilye-i Şerif'lerden oluşan bir bölüm oluşturulduğu belirtildi.
Konakta, Hilye-i Şerif'lerin tamamının bir arada görülebileceği ifade edildi.
Öte yandan, Hilye-i Şerif'in Hz. Muhammed'in siması ve fiziki özelliklerinin anlatıldığı, hat sanatlarının inceliklerini yansıtan eserler olduğu kaydedildi.