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Talas Belediyesi Tıpkıbasım Hilye-i Şerif Odası Açtı

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Talas Belediyesi, Yaman Dede Konağı'nda tıpkıbasım Hilye-i Şerif'lerden oluşan bir bölüm açtı. Konakta, Hilye-i Şerif'lerin tamamının bir arada görülebileceği belirtildi.

Talas Belediyesi tarafından Tıpkıbasım Hilye-i Şerif Odası açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yaman Dede Konağı'nda tıpkıbasım Hilye-i Şerif'lerden oluşan bir bölüm oluşturulduğu belirtildi.

Konakta, Hilye-i Şerif'lerin tamamının bir arada görülebileceği ifade edildi.

Öte yandan, Hilye-i Şerif'in Hz. Muhammed'in siması ve fiziki özelliklerinin anlatıldığı, hat sanatlarının inceliklerini yansıtan eserler olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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