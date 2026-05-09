Haberler

Talas Belediyesi 7 yıldır çölyak hastalarına destek veriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Belediyesi, glüten hassasiyeti bulunan 129 aileye her ay glütensiz gıda paketi dağıtıyor. 9 Mayıs Çölyak Günü'nde yapılan açıklamada, her ailenin sadece ikamet ve sağlık raporu ile bu hizmetten faydalanabileceği belirtildi.

Talas Belediyesi, ilçede glüten hassasiyeti bulunan 129 aileye her ay düzenli olarak hazırlanan özel glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu hizmetten yararlanmak için sadece Talas ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek ve çölyak hastalığına dair geçerli bir sağlık raporuna sahip olmak gerekiyor.

Vatandaşların gelir durumu bu hizmetten faydalanmak için bir engel teşkil etmiyor, belirtilen iki şartı taşıyan herkese eşit hizmet sunuluyor.

Gıda paketinde glüten içermeyen un, makarna, irmik, bulgur, bisküvi, çikolata, kek ve çeşitli hamur işi gibi ürünler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 9 Mayıs Çölyak Günü'ne değinerek, sosyal belediyecilik anlayışlarının bir gereği olarak bu hassas konuda vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Yalçın, 7 yıldan bu yana glütensiz gıda desteğinde bulunduklarını ifade ederek, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu hizmeti gelir düzeyine bakmadan sürdürdüklerini kaydetti.???????

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide kahraman gibi karşılandı
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var

Türkiye'den "Komşu"yu ayağa kaldıran hamle! Büyük panik var
Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı

Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı
Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt
Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Cenaze namazı sırasında "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı