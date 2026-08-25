Talas Belediyesi kendi arpasıyla hayvanlarını besleyecek

Talas Belediyesi, kendi arazisinden elde ettiği arpayı Ali Dağı'nda bulunan mini çiftlikteki hayvanların yem ihtiyacı için kullanacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başakpınar Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 8 dekarlık arazide ekimi gerçekleştirilen TRM 92 cinsi arpadan yaklaşık 2 bin 700 kilogram mahsul elde edildi.

Hasadı gerçekleştirilen arpanın Talas Belediyesi tarafından işletilen Ali Dağı'ndaki mini çiftlikte bulunan hayvanların yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere kırımı yapılacak.

Böylece belediyeye ait tarım arazisinden elde edilen ürün, doğrudan belediyenin hizmet alanlarından birinde değerlendirilecek.

Kaynak: AA