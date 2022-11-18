İstanbul'u gezmeye gelen turistleri tükürüp küfrederek aracından attı

İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistleri çıkan tartışma sonucu küfrederek ve tükürerek aracından attı. Turistlerin cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

İstanbul'da taksiye binen turistler, sürücü ile tartıştı. Tartışma sonrası sinirlendiği görülen taksi şoförü, yolcu turistleri tükürerek ve küfrederek araçtan attı.

GÖRÜNTÜLERÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

O anları cep telefonuyla kaydeden turistler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte pek çok kişi taksiciye tepki gösterdi.