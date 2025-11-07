Haberler

Taksim'de Kapkaç: Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Taksim Meydanı'nda tatilini geçiren Cezayirli kadın Yacine C.'nin çantasını kapkaç yapan Mikail B. Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı.

TAKSİM Meydanı'nda Cezayirli Yacine C. (31), tatilinin son gününde bir bankta oturarak uçak saatini beklemeye başladı. O sırada yanına yaklaşan şüpheli, kadının çantasını kapkaç yaparak çaldı. Kaçmaya başlayan şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Poliste 16 suç kaydı olduğu öğrenilen Mikail B. (20) tutuklandı.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'a tatile gelen Cezayirli kadın turist Yacine C., tatilinin son gününde uçak saatini beklemek için meydandaki bankta oturmaya başladı. Cep telefonuyla ilgilendiği sırada yanına yaklaşan bir kişi, çantasını kapkaç yaparak çaldı. Koşarak kaçmaya başlayan şüpheliyi gören Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, peşine düştü.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Talimhane bölgesine giren şüpheli, kendisini takip eden güven timlerini fark edince çaldığı çantayı yere attı. Bunu gören güven timlerinden biri çantayı ele geçirirken, diğeri de şüpheliyi takibe devam etti. Dakikalar süren takip sonucu şüpheli suçüstü yakalandı.

KAPKAÇÇI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Mikail B. (20) emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan ve hakkında adli işlem yapılan Mikail B.'nin 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Mikail B., çıkartıldığı mahkemece 'kapkaç' suçundan tutuklandı. Diğer yandan ele geçirilen çanta ise Cezayirli turiste teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
