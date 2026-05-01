Taksim'de 1 Mayıs önlemleri / EK bilgi ve fotoğraf

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında aldığı kararla Taksim Meydanı ve Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler alternatif yollara yönlendiriliyor. Taksim Meydanı'na sadece görevliler alınırken Taksim civarında kalan turistler de valizleriyle yürüyerek alandan çıkıyor.

Gün içinde sendikalar tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyulduktan sonra basın açıklamaları yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı