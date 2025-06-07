Taksiciyi silahla tehdit edip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inen zanlı gözaltına alındı

Taksiciyi silahla tehdit edip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inen zanlı gözaltına alındı
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Beşiktaş'ta, taksi sürücüsünü silahla tehdit edip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inerek korkuluklara yönelen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta, taksi sürücüsünü silahla tehdit edip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inerek korkuluklara yönelen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta taksiye binen E.K. sürücü İ.B'ye silah göstererek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönlendirdi. Köprünün girişinde aracı durduran E.K. taksiden inerek korkuluklara yöneldi.

Haber verilmesi üzerine köprüye polis ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunacağı anlaşılan E.K. polis ekiplerince müdahale edilerek, silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Bu sırada, köprüdeki trafik akışı Anadolu Yakası istikametinde durduruldu.

Köprüde trafik yoğunluğu oluşurken, E.K'nin ekiplerce emniyete götürülmesinin ardından trafik akışı yeniden verildi.

E.K'nın psikolojik tedavi gördüğü, ele geçirilen silahta ise mermi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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