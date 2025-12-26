Haberler

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 34 yeni ürün eklendi


Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 34 yeni ürün ekledi. Yeni ürünler arasında bal, yoğurt, kıyma ve çeşitli baharatlar yer alıyor. Bazı ürünlerde insan sağlığını tehlikeye atacak taklit yöntemleri tespit edildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 34 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 5'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 34 yeni ürün daha eklendi. Listede bal, yoğurt, kıyma ve baharatlar gibi ürünler yer aldı.

SUMAK, İSOT VE TOZ BİBERDE BOYA TESPİT EDİLDİ

Yapılan son testlerde; bazı markaların 'lahmacun iç harcı (dana eti)' ibaresiyle sattığı üründe, sakatat ve kanatlı et olduğu belirlendi. Bal ürünlerine de taklit ve tağşiş tespit edildi. Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın pekmezinde şeker tespit edildi. Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde ise sumak, isot ve kırmızı toz biber gibi ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya olduğu anlaşıldı.

