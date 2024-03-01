Takla atan dev pandadan çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'nde, kar üstünde seri taklalar atarak yuvarlanan oyuncu bir dev panda sevimli görüntüler oluşturdu. Xinhua Ajansı muhabirleri Shaanxi'den bildiriyor. (XHTV)
Takla atan dev pandadan çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'nde, kar üstünde seri taklalar atarak yuvarlanan oyuncu bir dev panda sevimli görüntüler oluşturdu.
Xinhua Ajansı muhabirleri Shaanxi'den bildiriyor. (XHTV)