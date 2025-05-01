Taiyuan'da Apartman Patlaması: 1 Ölü, 2 Kayıp

TAİYUAN, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da bir apartmanda meydana gelen patlamanın ardından gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları, 30 Nisan 2025.

Yerel yetkililere göre, çarşamba günü öğleden sonra Taiyuan'da bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişiden ise hala haber alınamıyor. Öte yandan, patlamada yaralanan 21 kişinin tedavisinin sürdüğü, bunlardan 6'sının durumunun ağır, 15'inin ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

Patlama, Xiaodian bölgesinin Beiying mahallesinde yerel saatle 13.00 sularında meydana geldi. Patlamanın yol açtığı yangın saat 15.00 itibarıyla söndürüldü.

Kurtarma ekipleri patlamadan etkilenen binada kapı kapı güvenlik kontrolü yaparken, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)