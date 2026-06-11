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Tahran yakınlarındaki Veramin ilçesi çevresine saldırı düzenlendiği bildirildi

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İran basını, Tahran yakınlarındaki Veramin ilçesi çevresine düşman saldırısı düzenlendiğini ve patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran basını, Tahran yakınlarındaki Veramin ilçesi çevresine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran yakınlarındaki Veramin ilçesinin dışında bir bölgede patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Patlama seslerinin kaynağının, Veramin ilçesine uzak bir noktaya düzenlenen düşman saldırısı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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