Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (2) Selde yıkılan evlerden detaylar Çamura saplanan araçlar Zarar gören dükkanlardan detaylar TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısında yer alan İmamzade Davud köyünde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Selde yıkılan evlerden detaylar Çamura saplanan araçlar Zarar gören dükkanlardan detaylar TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısında yer alan İmamzade Davud köyünde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Gece yağan şiddetli yağmurla oluşan sel nedeniyle köy merkezindeki türbe, iş yerleri, evler ve araçlar çamurla kaplandı. Selin verdiği zarar gündüz daha belirgin görüldü. Sel bölgesinde şu ana kadar 6 kişinin cesedine ulaşıldı, 9 kişi de yaralandı. Güncel AA / Eisa Mohammadi Tahran İran Güncel Haberler

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