Tahran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

İran'ın Tahran kentinde bulunan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ederken, binadakiler tahliye edildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde yangın çıktığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangının dumanı kentin uzak bölgelerinden görüldü.

Binadakilerin tahliye edildiği belirtilirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu, yangında 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan 9'unun tedavisi olay yerinde yapılırken bir kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
