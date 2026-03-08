Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail güçlerinin yeni bir saldırı başlattığı duyurulmasının ardından yeniden patlamalar meydana geldi. Olaylar, İran basınında geniş yer buldu.
ABD- İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.
İran basınına yansıyan haberlere göre, Tahran'da yeniden patlamalar gerçekleşti.
Patlamalar, ABD-İsrail güçlerinin yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından yaşandı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun