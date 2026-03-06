Haberler

Tahran'da art arda şiddetli patlamalar oldu

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'da uçak seslerinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti ve art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi. Kent dumanla kaplandı.

İran'ın başkenti Tahran'da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.

Tahran'da uçak sesleri duyuldu.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran'da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.

Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
