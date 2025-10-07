Tahran'da 'Suç Senfonisi' Sergisi Açıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Çağdaş Sanat Müzesi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı konu edinen "Suç Senfonisi" adlı karikatür sergisine ev sahipliği yapıyor.

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda yer alan Filistin Çağdaş Sanat Müzesi'nde İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları anlatan karikatür sergisinin açılışı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının ikinci yılı açılan "Suç Senfonisi" adlı karikatür sergisinde 15 İranlı sanatçının eserlerinden oluşan 30'un üzerinde karikatür yer alıyor.

Sergide, İranlı karikatürist ve sanatçıların çizimleri dikkat çekiyor. Eserlerde, savaşın yarattığı yıkım, sivil kayıplar, çocukların maruz kaldığı şiddet ve uluslararası toplumun sessizliği gibi temalar öne çıkıyor. Bazı karikatürlerde, Filistin halkının günlük yaşamına sirayet eden şiddet ironik bir dille aktarılıyor.

Bazı eserlerde kanatlarına kurşun isabet etmiş barış güvercinleri dikkati çekerken karikatürlerde soykırımın Filistinliler üzerindeki yıkıcı etkileri gözler önüne seriliyor. Sergi, özellikle çocukların yaşadığı travmaları, kültürel mirasın yok oluşuna ve dünyanın pasif izleyiciliğine vurgu yapıyor.