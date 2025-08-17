Tahran'da Petrol Deposunda Büyük Yangın

İran'ın Tahran şehrinin güneyinde bir petrol deposunda büyük bir yangın meydana geldi. Yangın, özel sektöre ait depolama alanında başladı ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınamadığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde bir petrol deposunda büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, yangının özel sektöre ait petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı üstü kapalı bir alanda çıktığını ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini ifade etti.

Yangının henüz kontrol altına alınmadığını aktaran Meleki, detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağını kaydetti. Meleki, can kaybı ya da yaralı bilgisi vermedi.

Tahran'ın güneyindeki Rey şehrindeki depoda çıkan yangından kaynaklı yoğun duman çevreden de görülebiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
