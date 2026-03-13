Haberler

Tahran'da "Kudüs Günü" Gösterileri Sırasında Patlama Meydana Geldi

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'da Kudüs Günü gösterileri sırasında Firdevsi Meydanı'nda meydana gelen büyük patlamada, göstericiler panik içinde kaçtı. Patlamanın, etkinliğin yoğunlaştığı alanda bir bina hedef alarak gerçekleştiği bildirildi.

(ANKARA) - İran medyasında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'da düzenlenen Kudüs Günü gösterileri sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın, Tahran Üniversitesi yakınlarında bulunan ve gösterilerin yoğunlaştığı noktalardan biri olan Firdevsi Meydanı'nda gerçekleştiği bildirildi.

İran medyasında paylaşılan bir videoya göre, Tahran'da Firdevsi Meydanı'nda düzenlenen hükümet destekli "Kudüs Günü" etkinliği sırasında, göstericilerin toplandığı yerin yakınındaki bir bina hedef alındı. Patlama sonrası gösteriye katılanlar panik içinde olay yerinden kaçtı ve "Allahuekber" diyerek tepki gösterdi. İran'ın ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir'in de patlama yeri yakınında olduğu belirtildi.

Filistin'le dayanışma bağlamında yürütülen Tahran'daki "Kudüs Gücü" gösterilerine İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı.

Kaynak: ANKA
