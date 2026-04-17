Başkent Tahran'da kadınlar yönetime destek yürüyüşü gerçekleştirdi

İran'ın başkenti Tahran'da yüzbinlerce kadın, Ulusal Ordu Günü nedeniyle yönetim destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte bazı kadınlar askeri araçlarla geçiş yaptı ve askeri donanımlarla katıldı.

İmam Hüseyin Meydanı'ndan başlayan yürüyüş sırasında bazı kadınların askeri araçlarla geçiş töreni düzenlediği ve ellerinde silah ile roketatarlar olduğu görüldü.

ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı yürüyüşte yönetim lehine tezahüratlar yapıldı.

Bazı kadınların küçük çocukları ile katıldığı yürüyüş geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken yürüyüşe, Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Tahran Komutanı Hasan Hasanzade ile birlikte üst düzey askeri yetkililer katıldı.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin "özel koşullardan dolayı" resmi geçit töreni yapmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
